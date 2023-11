Milan, stop Rafa Leao: lesione di primo grado del bicipite femorale

Il Milan esce da Lecce con i rimpianti e l’infermeria più piena. Dopo il problema fisico accusato in avvio, Rafa Leao si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Sfrutterà la sosta per recuperare, ma ad oggi è in dubbio per la partita contro la Fiorentina alla ripresa, in programma il 25 novembre. Buone notizie invece per Davide Calabria. Gli accertamenti hanno messo in luce un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, ma sono state escluse lesioni.