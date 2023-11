Lazio-Roma, i convocati di Sarri: Zaccagni fuori

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il derby delle 18:00 contro la Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. L’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri deve fare a meno di Mattia Zaccagni, costretto a fermarsi per un fastidio al ginocchio rimediato nel match contro il Feyenoord. In compenso, il tecnico ritrova Marusic e Casale. Convocato anche il giovane Sana Fernandes.

I convocati

Portieri: Sepe, Mandas, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Basic, Cataldi, Rovella, Sana Fernandes

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos