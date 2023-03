Atp Challenger Pune 2023, Nardi vola in finale: Palan sconfitto in tre set

Luca Nardi approda in finale nel torneo Atp Challenger di Pune 2023. Il tennista azzurro sconfigge in tre set il ceco Dominik Palan mediante il punteggio di 7-6(4) 1-6 7-5 nel match valevole per la semifinale e raggiunge l’australiano Max Purcell nell’atto conclusivo della manifestazione. Dopo un primo parziale estremamente combattuto, in cui l’azzurro riesce ad imporsi al tie-break, il ceco alza il ritmo e prova a fare la differenza. L’atleta italiano, dal suo canto, fa molta fatica ed accusa il colpo, subendo un pesante 6-1. Nonostante la battuta d’arresto Nardi reagisce nel miglior modo possibile e, nel momento cruciale dell’incontro, piazza l’allungo decisivo che gli vale il 7-5 ed il definitivo successo. Nella giornata di domani, domenica 5 marzo, l’azzurro andrà a caccia del titolo contro Purcell.