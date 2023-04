Continua il taglio dei costi in casa Barcellona, con la società che sta vivendo una vera e propria crisi finanziaria. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club catalano ha annunciato di non rinnovare l’accordo con la compagnia Telefonica per il canale dedicato ai colori blaugrana. Barca Tv chiuderà quindi dopo 24 anni.