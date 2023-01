Marcus Thuram, no al Chelsea: resterà al Gladbach fino al termine della stagione

Niente Chelsea per Marcus Thuram. Il francese ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Nonostante il grande pressing dei Blues, Thuram non ha intenzione di lasciare il suo attuale club prima della fine della stagione, e solo in estate deciderà la sua prossima destinazione. Tra le squadre interessante c’è anche l’Inter.