Milan-Sassuolo, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sassuolo, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. “Abbiamo un’opportunità domani. Per superare questo momento serve compattezza. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà. Siamo consapevoli di poter fare meglio e siamo felici di tornare a giocare di fronte ai tifosi” ha dichiarato il tecnico dei rossoneri, determinato a tornare alla vittoria. Di seguito e in alto ecco le immagini complete per seguire tutte le sue parole, ecco il video.