Chelsea, Casadei ha le valigie pronte: andrà in prestito al Reading

Nuova avventura all’orizzonte per Cesare Casadei, che nella seconda parte della stagione vestirà la maglia del Reading, club che milita in Championship, seconda serie inglese. Il talento azzurro di proprietà del Chelsea, approdato oltremanica in estate e protagonista finora con la seconda squadra dei blues, verrà ceduto in prestito. L’obiettivo è ovviamente quello di avere minutaggio e prendere confidenza con il calcio inglese. Finora il centrocampista ex Inter ha realizzato 5 gol in 14 presenze.