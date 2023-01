Roma, Daily Mail: Mourinho scontento in giallorosso, vuole tornare in Premier

José Mourinho vuole tornare in Premier League, possibilmente al Chelsea. A riportarlo è il Daily Mail, che parla di frustrazione per il tecnico giallorosso, scontento dei mancati investimenti sul mercato da parte della società. Il tabloid rivela che gli agenti dello Special One avrebbero già parlato con il Chelsea, ricevendo però una risposta negativa visto il recente arrivo di Graham Potter. L’alternativa sarebbe il West Ham, altra squadra di Londra che permetterebbe comunque a Mourinho di ricongiungersi con la famiglia che vive lì. Il Daily Mail ha comunque rassicurato i tifosi giallorossi, spiegando che l’allenatore non lascerebbe il club durante la stagione, ma eventualmente solo in estate.