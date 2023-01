Milan-Sassuolo 2-5, le reazioni social: “Esonerate subito Pioli”

Al termine di Milan-Sassuolo, l’appello di molti tifosi rossoneri sui social è uno solo: esonerare Stefano Pioli. Nonostante la vittoria dello scudetto dello scorso anno, parecchi sostenitori del Milan reputano l’esonero del tecnico la decisione migliore e incitano la società a non perdere tempo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ko di San Siro per 5-2 contro i neroverdi, in cui il Milan non è riuscito a riscattarsi dopo le ultime deludenti prestazioni. Non è chiaro come decideranno di procedere i dirigenti; fatto sta che la tifoseria sembra avere le idee piuttosto chiare. Di seguito le reazioni social.

