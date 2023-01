Milan-Sassuolo, Frattesi col braccio: non è rigore

Un episodio da moviola nel secondo tempo di Milan-Sassuolo. Poche, timide proteste dei rossoneri a seguito di un presunto tocco col braccio di Davide Frattesi in area di rigore, dopo una precedente deviazione di Lykogiannis. L’arbitro Giua ha fatto segno di aspettare, ma ha ricevuto l’ok dal var per far proseguire il gioco. Non c’è rigore, il tocco di mano non sembra esserci e in ogni caso il movimento del braccio era congruo con il resto del corpo e con la dinamica dell’azione, avviata peraltro da un errore (palla inattesa) del compagno di squadra.