Milan, record negativo: subiti almeno 4 gol in due partite consecutive di Serie A

Momento di enorme difficoltà per il Milan di Pioli, che negli ultimi due turni di Serie A 2022/2023 ha stabilito un nuovo record negativo. Per la prima volta nella loro storia, i rossoneri hanno subito almeno 4 gol in due partite consecutive di Serie A. Si tratta inoltre della prima volta che il Milan subisce 4 reti consecutive (segnate una dopo l’altra) a San Siro. Statistiche impietose che non fanno assolutamente piacere ai tifosi e che dovranno spingere la squadra di Pioli a rialzarsi il prima possibile.