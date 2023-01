Milan-Sassuolo, Berardi: “Sono una bandiera, ma ho l’ambizione di giocare in questi stadi”

“Oggi è stata la giornata perfetta, è da un po’ che lavoriamo duro. Se lavori bene, la domenica ritrovi tutto. Siamo contenti, dobbiamo continuare così, senza sbagliare approccio e atteggiamento. Rigore lasciato a Laurientè? Mi metto da parte se c’è un compagno che sta dando tutto e vorrebbe segnare. Anche così si crea un gruppo. Se sono una bandiera? Sono 12 anni che sono al Sassuolo, ma l’ambizione di giocare in questi stadi non mi manca. Sono sincero, ora sono in neroverde e lavoro per finire la stagione nel migliore dei modi”. Lo ha detto a Dazn Domenico Berardi dopo la vittoria del Sassuolo sul Milan per 5-2. Per l’attaccante neroverde un gol e tre assist in ottanta minuti.