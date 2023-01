Milan-Sassuolo 2-5, la reazione di Crudeli: “Dovete vergognarvi” (VIDEO)

di Antonio Sepe 58

Il video della reazione di Tiziano Crudeli alla bruciante sconfitta del Milan, asfaltato tra le mura amiche di San Siro dal Sassuolo. Sconfitti per 5-2 i ragazzi di Pioli, dominati per 90 minuti dai neroverdi e incapaci di riscattare le ultime prestazioni. Pessime notizie in vista del derby della prossima settimana contro l’Inter. In alto la reazione del noto tifoso rossonero. “Dovete vergognarvi” è la frase ricorrente.