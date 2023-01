Juventus, tornano Pogba e Vlahovic: ovazione all’Allianz Stadium

Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono tornati tra i convocati dopo i rispettivi lunghi infortuni e si sono fatti vedere in campo per il riscaldamento di Juventus-Monza. I due sono stati accolti dai cori e dagli applausi dei tifosi bianconeri, con l’intero Allianz Stadium che ha riservato loro una vera e propria ovazione. Il serbo mancava dallo scorso ottobre, mentre il centrocampista transalpino è alla prima convocazione stagionale, a sei anni e mezzo di distanza dalla sua ultima volta in bianconero. Entrambi partiranno dalla panchina oggi pomeriggio, ma chissà che Allegri non possa concedere qualche minuto almeno a uno di loro.