Milan-Sassuolo 1-0, Pioli: “Il club ha fiducia in me, i giocatori mi rispettano”

“Si poteva giocare meglio e segnare di più, ma quella di oggi era una partita che andava interpretata così. Abbiamo giocato contro una squadra che ha le armi per far male. Ho un gruppo molto responsabile. Se quattro anni fa ero un tormento per i giocatori, ora li lascio molto, liberi perché mi fido di loro. Hanno grande rispetto verso di me, della società e dei tifosi. Fin quando sarò qui è perché il club ha fiducia in me. Non ho mai avuto sensazioni diverse”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Nel 2023 non è andato tutto come avremmo voluto, cercheremo di far meglio nell’anno nuovo. Noi abbiamo fatto un grandissimo percorso, che ci ha permesso di vincere uno scudetto che nessuno avrebbe mai immaginato. Abbiamo cambiato tanto a livello di squadra e di struttura societaria, ma sono il primo a dire che possiamo fare di più. Credo che questa squadra possa fare una stagione positiva”.

E ancora sui singoli: “Bennacer si trova bene sul centro-destra, così come Reijnders in regia. Fischi a Leao? Conoscendo le sue qualità ci si aspettano sempre prestazioni di livello. Non è ancora al 100 per 100, anche se oggi l’ho visto più incisivo. Deve trovare la migliore condizione, ma lo sa anche lui”.