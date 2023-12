Highlights e gol Nottingham Forest-Manchester United 2-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Il video con gli highlights e i gol di Nottingham Forest-Manchester United 2-1, match valido per la ventesima giornata di Premier League 2023/2024. Prima sfida del girone di ritorno e nuovo crollo dei Red Devils, che cedono in casa di una formazione in lotta per non retrocedere. La sblocca Dominguez per i padroni di casa, pari di Rashford e nuovo vantaggio della squadra di casa con Gibbs-White. Di seguito ecco le immagini salienti.