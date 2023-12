Juventus-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di sabato 30 dicembre andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino il big match tra Juventus e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Tutta la pressione è sulla squadra di Allegri, che ha la ghiotta occasione di recuperare terreno sull’Inter, fermato sull’1-1 dal Genoa a Marassi. I bianconeri partiranno sicuramente favoriti contro la Roma di Mourinho, ma dovranno approcciare al meglio l’impegno ed evitare di permettere ai giallorossi di fare il proprio gioco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.