Milan-Sampdoria, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 74

“A fine stagione faremo le valutazioni su cosa è funzionato e cosa no. Poi cercheremo di porre rimedi”. Parola di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. L’allenatore chiede una scossa ai suoi giocatori dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. “La delusione è grande perché l’obiettivo era grande. Ne ho perse di partite da allenatore e ne ho vinte tante, mi auguro di vivere altre situazioni così. Con i giocatori sto parlando tanto, come è normale che sia. Sono più i successi che le delusioni, abbiamo lavorato e preparato la gara come è giusto fare”. Di seguito, ecco il video integrale della conferenza stampa.

Dal minuto: 30:50