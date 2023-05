Il Milan rimborserà i tifosi emiliani che non potranno assistere al match con la Sampdoria

Il Milan rimborserà i tifosi emiliani che non potranno recarsi allo stadio San Siro domani per la partita contro la Sampdoria, a causa dell’alluvione che ha colpito quei territori. “Questo è il Milan, bisogna fare i complimenti alla società e un grande in bocca al lupo alle persone che stanno vivendo questa situazione perchè possa rientrare il più velocemente possibile”, ha commentato il tecnico rossonero Stefano Pioli.