Real Madrid, ore calde per il futuro di Ancelotti: prossima settimana incontro con Perez

Sono ore molto calde per il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Stando a quanto riportato da quotidiano spagnolo ‘As’, nella prossima settimana l’allenatore dei blancos ed il presidente Florentino Perez avranno un incontro per chiarire le rispettive posizioni. Per il club madrileno il cammino in Champions League è stato buono e non viene dimenticata la conquista della Copa del Rey, anche se non è stato gradito il rendimento in un campionato dominato dai rivali del Barcellona. Tra le questioni da discutere per il Real Madrid c’è anche quella relativa al calciomercato e tra gli obiettivi ci sarebbe un grande attaccante ed un ottimo centrocampista, oltre ai rinnovi di Kroos e Modrid. In casa Real, dunque, sono giorni molto caldi.