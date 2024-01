Snowboard, slalom parallelo Pamporovo 2024: vincono Sangho e Ledecka, Italia fuori dal podio

L’Italia non riesce a ripetersi nel secondo slalom parallelo di Pamporovo, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboard. Dopo la splendida doppietta tricolore di sabato 20 gennaio, il Bel Paese rimane fuori dal podio domenica. Tra gli uomini, il migliore è Mirko Felicetti, uscito ai quarti di finale. Si sono invece fermati agli ottavi Aaron March e Maurizio Bormolini. La vittoria è andata al coreano Lee Sangho, che ha battuto in finale il veterano austriaco Andreas Prommegger; terza piazza per un altro austriaco, Fabian Obmann.

Tra le donne invece fa sognare Lucia Dalmasso, sconfitta di soli undici centesimi ai quarti di finale dal fenomeno Ester Ledecka. Proprio la ceca ha centrato il bis di successi in due giorni, battendo di appena un centesimo Sabine Schieffmann nella Big Final. A completare il podio è stata la giapponese Tsubaki Miki.