Milan-Salernitana, Paulo Sousa: “Cerchiamo qualità senza perdere identità”

“Mazzocchi e Dia dal 1′? C’è bisogno di qualità dei singoli, senza perdere identità. La responsabilità individuale determina il comportamento del collettivo. In questa settimana ho visto partecipazione da parte di tutti, soprattutto di gente che sta giocando meno ma che sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. Tutti devono sentirsi utili alla causa e devono avere voglia di dare una mano”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana Paulo Sousa alla vigilia del match contro il Milan a San Siro. “Giochiamo in un palcoscenico da campioni – spiega -. C’è differenza di valori ma anche voglia di crederci. Serve questo tipo di mentalità se vuoi toglierti delle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi. Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre avuto questo tipo di pensiero. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli”. E sugli avversari: “Stimo moltissimo Pioli, hanno vinto il campionato con merito e lui ha collezionato centinaia di panchine in carriera. Il Milan è tra le migliori otto squadre d’Europa, hanno una rosa con qualià individuali di altissimo livello”.