Lecce-Torino, Radonjic si riscatta: grande assist per il gol di Sanabria (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 21

“Da Radonjic mi aspetto una partita seria”. Ivan Juric l’aveva detto e l’esterno serbo ha ripagato la fiducia con una grande azione e l’assist per il 2-0 di Sanabria nel match esterno contro il Lecce. Radonjic ha superato Baschirotto in velocità, servendo una palla perfetta per il tap in da due passi dell’ex Genoa in anticipo su Gallo. C’è anche una deviazione del terzino, ma il gol è stato assegnato dalla Lega Serie A regolarmente a Sanabria. Un gol prezioso, che scaccia via le polemiche sul cambio anticipato di Radonjic contro la Juventus dopo i 14′ giocati allo Stadium. Il caso è rientrato.