Kvaratskhelia, il gol contro l’Atalanta entusiasma Van Basten: “Non può essere vero”

L’ex calciatore Marco van Basten, ora telecronista per la tv olandese, è rimasto estasiato dalla giocata di Khvicha Kvaratskhelia, autore di un gol sensazionale in Napoli-Atalanta. L’ex Milan ha speso parole al miele per il talento georgiano, definendolo il giocatore più sorprendente di tutta la Serie A e paragonandolo addirittura a Diego Armando Maradona e Roberto Baggio. “La prima cosa che pensi quando vedi la sua azione, uno contro otto, è: ‘Non può essere vero’. Poi fa l’ennesimo numero e segna” ha aggiunto van Basten, che non ha mascherato la sua gioia nell’ammirare le giocate di Kvaratskhelia.