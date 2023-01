Milan-Roma 2-2, i rossoneri subiscono il pareggio nel recupero: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Christian Poliseno 21

Il video con la reazione di Mauro Suma al termine del deludente pareggio finale del Milan per 2-2 a San Siro contro la Roma. Doppio vantaggio del Milan che, a 5 minuti dal termine, è in avanti 2-0 per le reti di Kalulu e Pobega, ma vengono poi recuperati da Ibanez e Abraham nel recupero. Di seguito la reazione del giornalista e tifoso rossonero: