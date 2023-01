Milan-Roma 2-2, la reazione di Crudeli dopo il pareggio subito nel recupero (VIDEO)

di Christian Poliseno 18

Gioia strozzata in gola per il giornalista e tifoso Tiziano Crudeli dopo il pareggio casalingo del suo Milan nel match contro la Roma. Gara che finisce 2-2 con il recupero nel finale con Ibanez e Abraham, dopo le reti segnate in precedenza da Kalulu e Pobega. Il tifoso rossonero Crudeli non può nasconadere la sua frustrazione per il risultato finale.