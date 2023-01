Chelsea, eliminazione FA Cup e risentimento Potter: i tifosi dedicano cori a Tuchel (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

Chelsea, ancora una sconfitta ed eliminazione dall’FA Cup: potrebbe costare caro a Graham Potter. I tifosi dei blues durante la sfida contro il Manchester City persa per 4-0, hanno anche intonato cori per Thomas Tuchel, tecnico esonerato lo scorso 7 settembre, dopo un inizio di stagione altalenante, anche se con quello nuovo, la situazione non sembrerebbe migliorata. Con Tuchel il Chelsea aveva una media di 1,67 punti in sei partite di campionato, mentre con Potter sono 1,36 in undici partite. La dirigenza inizia quindi a riflettere sul futuro della panchina.