Milan-Sassuolo, si accende una mischia in campo: ammoniti Krunic e Kyriakopoulos

Si accende una mischia in campo durante Milan-Sassuolo. Dopo un fallo in attacco commesso dai rossoneri ai danni di Erlic, Kyriakopoulos rincorre Krunic e gli dice qualcosa di non proprio corretto. A quel punto, gli animi si scaldano a dismisura, con Berardi coinvolto e l’arbitro che si trova costretto a fare gli straordinari per separare i giocatori. Kyriakopoulos e Krunic, infine, ricevono entrambi un cartellino giallo.