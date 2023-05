Milan, quanti punti mancano per la Champions? Le combinazioni dopo il -10 della Juve

Quanti punti mancano al Milan per conquistare aritmeticamente la qualificazione in Champions League? Questa la domanda che si pongono molti tifosi rossoneri, specialmente in seguito al -10 comminato alla Juventus, sanzionata dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Particolarmente intricata (in termini di combinazioni) la situazione della squadra di Pioli, che attualmente ha tre punti di vantaggio sull’Atalanta, quattro sulla Roma e cinque sulla Juventus.

Allo stato attuale, per avere la certezza di un posto tra le prime quattro il Milan ha bisogno di 3 punti. Infatti l’Atalanta, dietro di 3 lunghezze, ha lo scontro diretto a sfavore con i rossoneri. Quindi in caso di arrivo a pari punti Giroud e compagni sarebbero davanti e qualificati. Quindi con una vittoria contro Juventus o Verona i rossoneri chiuderebbero il discorso, ma c’è anche l’ipotesi che ai ragazzi di Pioli basti un punto in casa dei bianconeri: infatti se l’Atalanta non dovesse vincere in casa dell’Inter la Roma in casa della Fiorentina, per l’aritmetica al Milan basterebbe un pareggio allo Stadium per blindare una qualificazione che sino a qualche ora fa sembrava tutto che certa.

Milan in Champions League se: