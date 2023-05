LIVE – Vicenza-Pro Sesto, ritorno primo turno: Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per Vicenza-Pro Sesto. Alle 20:30 le due squadre scenderanno in campo in occasione della gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dal 1-2 dell’andata a favore della Pro Sesto. . Al “Menti” sono quattro i precedenti ufficiali, con padroni di casa imbattuti: 2 le vittorie biancorosse (ultima 6-1 nella serie C di quest’anno) e 2 pareggi. Il Vicenza ha dominato le gare di regular season, vinte 6-1 e 4avranno accesso al Second-1. Ora arriva l’appuntamento più importante. In caso di parità di punteggio, si qualificherà la squadra che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno la squadra “testa di serie”. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Vicenza-Pro Sesto (Ore 20:30)