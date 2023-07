Milan, Pulisic si presenta: “Questo è un nuovo inizio, sono qui per rilanciarmi”

Il neo acquisto del Milan, Christian Pulisic, è intervenuto in conferenza stampa a Milanello: “Sono molto emozionato di essere qui. Ho scelto il Milan perché conosco la storia del club e, parlando con Pioli, ho sentito la volontà di avere un giocatore come me nel ruolo che ricopro. Non posso che essere felice di essere in club del genere. Sono qui per portare la mia esperienza ma anche per rilanciarmi. Ho voltato pagina e spero di tornare al mio massimo livello“.

“L’anno scorso è stato bello veder giocare il Milan e spero di ripetere gli stessi risultati o magari fare anche meglio. Il numero 11? E’ stato bellissimo vederlo indosso ad Ibra, ma non ho intenzione di colmare il suo vuoto. Ha fatto la storia del Milan, ma anche adesso ci sono grandi giocatori – ha proseguito lo statunitense – Leao è incredibile, fa delle cose fantastiche in campo. Non vedo l’ora di aiutare la squadra in fase offensiva insieme a lui. Per me è un nuovo inizio, ma sono contento di ritrovare alcuni ex compagni del Chelsea, come Tomori. Ho parlato anche con Giroud, con cui ho un ottimo rapporto“.

Pulisic ha poi aggiunto: “La mia posizione in campo varia. L’ala destra è un ruolo che mi piace, ma sono abituato a giocare anche a sinistra per poi accentrarmi oppure dietro le punte. Cardinale? Ho avuto contatti con la proprietà, è bello avere legami con il proprio paese di origine. Mi piacerebbe vincere sia lo Scudetto che lo Champions. Faremo il massimo per migliorare i risultati della scorsa stagione“.