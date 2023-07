Tour de France, Vingegaard: “Non ci sono tappe facili, sarà battaglia sul Gran Colombier”

Il corridore della Jumbo Visma Jonas Vingegaard ha commentato la dodicesima tappa, Roanne-Belleville en Beauj0lais, del Tour de France 2023. Il danese è riuscito a tenere botta all’avversario Pogacar mantenendo la maglia gialla con 17 secondi di vantaggio. “Ogni giorno corriamo senza sosta e senza conservare energie. Non ci sono tappe facili e quella di oggi l’ha confermato. Siamo andati fortissimo dall’inizio alla fine e credo che i tifosi siano molto soddisfatti dello spettacolo che stiamo dando. La fatica inizia a farsi sentire, ma sarà la terza settimana a decretare il vincitore del Tour, che sarà colui che avrà gestito al meglio le energie nelle prime due settimane. Sono pronto per la tappa di domani, so cosa ci aspetta e penso che sul Grand Colombier ci sarà grande battaglia”, queste le parole del vincitore dell’edizione dello scorso anno.

