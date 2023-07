Milan, Pulisic: “Pioli mi ha convinto, è il club giusto per me”

“Sono molto felice di essere qui e di essere tornato ora negli Usa in questo ritiro prestagionale. È stata una settimana molto piena per me, sono arrivato in Italia dal Chelsea e poi sono volato qui negli States. Voglio essere parte integrante di questa squadra”. Lo ha detto Christian Pulisic nel corso della tournée americana che vedrà il Milan esordire domani notte contro il Real Madrid prima delle sfide con Juve e Barcellona. “Quando ho parlato con Pioli, ho capito che mi voleva qui, mi ha detto che questo era il club giusto per me, non ci è voluto molto a convincermi – racconta l’attaccante statunitense – Voglio ambientarmi il prima possibile, al Chelsea non è andata bene ma è stata un’esperienza positiva, ho imparato tanto. Ora sono contento di essere al Milan e spero di poter vincere con questa squadra”. La squadra oggi ha raggiunto lo stadio attorno alle 9 del mattino e ha iniziato il lavoro in palestra. Dopo una breve fase di riscaldamento, spazio a dei torelli ad alto ritmo. Mister Pioli ha poi radunato tutta la squadra per iniziare la fase tattica.