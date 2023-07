Golf, The Open 2023: Harman consolida il vantaggio a un giro dalla fine, Migliozzi 24°

Brian Harman si conferma leader del The Open 2023, quarto e ultimo Major della stagione di golf, e lo fa mantenendo cinque colpi di vantaggio sul secondo posto. 201 (67 65 69, -12) lo score dell’americano, insidiato a un giro dalla finale dal connazionale Cameron Young, secondo con 206 (-7), e soprattutto dallo spagnolo Jon Rahm, protagonista di una rimonta da sballo che l’ha visto guadagnare ben 36 posizioni. Per lui ancora sei colpi di svantaggio (207, -6), ma non è detta l’ultima parola.

Quarto posto con 208 (-5) infine per cinque golfisti, tra cui il norvegese Viktor Hovland, affiancato da Tommy Fleetwood, Jason Day, Antoine Rozner e Sepp Straka. Giornata regolare infine sul percorso del Royal Liverpool GC (par 71), a Hoylake in Inghilterra, per l’unico azzurro rimasto in corsa, Guido Migliozzi, che ha girato in 71 (par). Il vicentino occupa la 24° posizione con 212 (par).