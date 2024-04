Lecce-Monza, Gotti: “Gara simile a quella contro il Sassuolo, Djuric va gestito con attenzione”

Luca Gotti, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Monza: “Sulla carta si tratta di una partita analoga a quella contro il Sassuolo, in cui sfideremo una squadra con giocatori di qualità. Sono presenti però anche elementi simili alla gara contro la Roma perché il Monza cerca di dominare la partita. Pressione? E’ un discorso pregnante. Non dimentichiamo che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto“.

“Entusiasmo? Quando si verificano situazioni positive si rischia di passare all’opposto eccesso, specialmente in squadre piccole dove è più semplice perdere le partite. Dobbiamo ancora ottenere l’obiettivo, ovvero la salvezza aritmetica, perciò sarà fondamentale mettere in campo in lavoro – ha proseguito, per poi soffermarsi su uno degli avversari più pericolosi della gara, Milan Djuric – Andrà gestito con una particolare attenzione. E’ il giocatore che vince più duelli aerei nell’intera Serie A, non sarà semplice tenerlo fuori dall’area“.

Infine, Gotti ha parlato dei suoi calciatori: “Almqvist si è sempre applicato nel lavoro di squadra oltre che nell’attacco alla profondità: ha caratteristiche precise. Berisha? E’ un ragazzo di grande prospettiva che stimo molto, ma è importante cercare di fargli fare il percorso più adatto. Rafia in mediana? Penso anche anche ad altre soluzioni. Alternative in attacco? C’è Pierotti che può giocare al centro, Sansone che vedo più centrale che esterno e anche Almqvist che tempo fa ha fatto la seconda punta. Burnete invece difficilmente verrà impiegato, tanto che gli ho consigliato di andare a giocare con la Primavera a Cagliari“.