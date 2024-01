Milan, le prime parole di Terracciano: “Accolto in maniera fantastica, non vedo l’ora di lavorare con Pioli”

Il nuovo giocatore del Milan Filippo Terracciano si è presentato ai nuovi tifosi, rilasciando le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: “Finora è stato tutto bellissimo, sono stato accolto in maniera fantastica. E’ bello che il Milan dia spazio a tanti giovani e spero di riuscire a giocare anch’io con loro. La cosa principale è mettersi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di lavorare con Pioli, mio papà mi ha parlato di lui in maniera positiva“.

L’ex Verona ha poi proseguito: “Il mio idolo da piccolo era Cristiano Ronaldo, poi il mio punto di riferimento è diventato Kobe Bryant per tante cose tra cui l’etica lavorativa. Avrei voluto prendere il numero 24 per lui, ma era occupato. Dopo aver parlato con Udogie, quindi, ho scelto il 38: siamo cresciuto insieme nel settore giovanile ed ho fatto questa scelta per lui“.

Sul suo ruolo in campo, invece: “Ho iniziato da centrocampista, per questo ho sempre fatto le due fasi e svolto più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest’anno ho ricoperto altri vari ruoli: ammetto di adattarmi piuttosto velocemente a prescindere dalla posizione“. Infine, Terracciano ha parlato dell’emozione di uno stadio con San Siro: “E’ molto importante: già sfidare il Milan da avversario ti fa provare emozioni forti, non oso immaginare cosa si provi a giocare per il Milan. Non vedo l’ora di combattere per questi colori“.