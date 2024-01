Calcio, la stampa mondiale omaggia Beckenbauer: il ricordo del Kaiser sulle prime pagine dei giornali

All’indomani della morte di Franz Beckenbauer, su tutte le prime pagine dei giornali mondiali è stata celebrata una leggenda del calcio come il tedesco. “Tutti volevamo essere Beckenbauer“, titola Marca, ricordando i successi del Kaiser, mentre El Mundo Deportivo scrive “Adios al Kaiser“. Mai banale L’Equipe, che ha omaggiato l’ex calciatore con una foto a tutta pagina e la scritta “Kaiser Franz“, così come A Bola, che ha pubblicato una foto in bianco e nero ed il titolo “Adeus Kaiser“. Sport Wereld ha titolato “Der Kaiser” con una foto a colori di Beckenbauer che sorridente solleva la Coppa del Mondo; Le Figaro si è invece limitato ad un composto ricordo: “E’ morto Franz Backenbauer, leggenda del calcio tedesco“. I giornali di lingua inglese, invece, hanno titolato “The legend of Beckenbauer” (Daily Mirror), “Ti vedremo giocare in paradiso, Franz” (Daily Mail) e “E’ morto Beckenbauer, il kaiser del calcio mondiale” (New York Times).