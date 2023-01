Milan, possibile rientro di Hernandez e Calabria in vista della gara con il Sassuolo

Buone notizie per Stefano Pioli, in vista del prossimo match di campionato contro il Sassuolo. Theo Hernandez e Davide Calabria infatti domani torneranno ad allenarsi con il gruppo, con l’obbiettivo di recuperare per la partita contro i neroverdi. Non saranno della sfida di San Siro invece Bennacer, squalificato, e Tomori, uscito malconcio dal match contro la Lazio. Nel reparto offensivo poi c’è da valutare lo stato di forma di Giroud, che potrebbe essere sostituito dal primo minuto da Rebic o Origi.