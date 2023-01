Serie C, Casms: vietate le prossime tre trasferte ai tifosi della Paganese

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha quest’oggi valutato in riunione, il comportamento tenuto dalle tifoserie della Paganese e della Casertana, e dopo gli scontri verificatisi ha tenuto conto delle ultime direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “E’ stata condivisa la necessità di adottare specifiche misure di rigore per entrambe le tifoserie, procedendo con una maggiore severità nei confronti di quella della Paganese, resasi responsabile dei comportamenti più gravi. Pertanto, è stata richiesta al Prefetto di Salerno l’adozione di un provvedimento per la disputa a ‘porte chiuse’ dei prossimi tre incontri casalinghi della Paganese”. Con analoghi provvedimenti prefettizi verranno “vietate ad entrambe le tifoserie le trasferte in occasione delle prossime tre partite di campionato. Il Casms si è riservato inoltre di procedere ad un’aggiornata valutazione del comportamento tenuto dalle due tifoserie in occasione dei prossimi incontri, al fine dell’adozione di eventuali ulteriori misure di rigore”.