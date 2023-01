Lazio, Adani: “Lavoro di Sarri clamoroso, i biancocelesti possono lottare per la Champions”

Nel corso del format Twitch della BoboTV, Lele Adani è tornato a parlare della vittoria della Lazio contro il Milan in campionato. Il commentatore ha esaltato Sarri e i suoi ragazzi, dichiarando: “Il lavoro sommato al valore della squadra crea delle cose straordinarie. La Lazio non può vincere lo Scudetto perché non ha una squadra per farlo. È inferiore ad alcune ma per quel lavoro che sta facendo può andare in Champions League. La Lazio è lì e ha buttato pure qualche punto. Ha fatto una partita del genere anche senza Immobile, il collettivo fa la differenza. Quattro gol con quattro marcatori diversi, le punte hanno giocato una meglio dell’altra. Immobile in Serie A fa la differenza, stavolta l’ha fatta la Lazio. Il lavoro di Sarri è clamoroso e va sottolineato il tipo di calcio. La gente allo stadio all’Olimpico era contenta. Non ha tirato tre palloni avanti e ha battuto il Milan, la Lazio ha fatto un’esibizione di calcio. La stessa prestazione del Napoli che ha battuto la Juve”.