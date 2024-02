Fiorentina, Belotti: “Speravo in un impatto del genere”

“Sono venuto alla Fiorentina perché ho pensato che fosse la squadra più congeniale per il mio modo di giocare e vedere il calcio, questo era il momento in cui le nostre strade dovevano incrociarsi”. A dirlo è l’attaccante della Fiorentina, Andrea Belotti alla vigilia della trasferta con il Bologna, in programma domani alle 19:00. L’attaccante è reduce dal primo gol in maglia viola realizzato domenica contro il Frosinone. “Speravo in un impatto del genere, tutti mi hanno fatto capire l’importanza di questa maglia”, ha proseguito l’attaccante in vista del recupero del match della ventunesima giornata. La Fiorentina partirà per il capoluogo emiliano domani mattina e solo allora verranno resi noti i convocati. Assenti sicuri Dodo, Castrovilli, Christensen, Kouamé e lo squalificato Quarta.