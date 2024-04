Milan, Pioli in conferenza: “Thiaw out. Noi concentrati solo sul Lecce”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sfida di domani alle 15 a San Siro contro il Lecce: “Arriviamo in ottime condizioni, sia mentali, sia di forma, abbiamo fatto molto bene a marzo, mi aspetto grandi cose. La condizione fisica dipende tanto da quella mentale, bisogna liberare la mente e mettere in campo la migliore prestazione possibile”.

Dopodiché Pioli parla subito di quella che sarà la formazione anche a causa della squalifica ricevuta da Loftus-Cheek che fin’ora è stato il faro del centrocampo rossonero: “Concentrati solo su domani, in campo andranno coloro che stanno meglio, nessun cambio in funzione di altri match. Bennacer al posto di Loftus-Cheek? Può essere, vedremo. Dovrò schierare una squadra equilibrata, possibile un tridente pesante con Pulisic sulla trequarti? Deciderò.”

Poi il mister sottolinea la defezione di Malick Thiaw: “Thiaw non ci sarà per un’infiammazione, una fascite plantare, la speranza è quella di averlo per Giovedì. Precauzionalmente non sarà convocato per domani”.

Successivamente parla della sfida di domani, dell’entusiasmo ritrovato e di quello che serve per archiviare la pratica coi salentini: “Lecce in forma, nelle ultime partite subisce poco e la classifica non rende lor merito, dovremo essere bravi a impensierirli. I tiri dalla distanza sono opportunità da sfruttare, in squadra abbiamo tanti elementi che possono colpire e aiutare con i risultati delle partite”.

Infine tra presente e futuro, Pioli chiude il cerchio: “In questi 5 anni sono cambiate tante cose, sono contento e continuo a imparare sempre di più. Abbiamo lavorato tanto con i nuovi, in maniera positiva sfruttando le loro abilità per tirare fuori il loro meglio. Ragazzi giovani ma molto intelligenti e umili. Molto contento di Chukwueze, sta bene e ha le capacità per lasciare il segno. Non sono io che posso rispondere a questa domanda -riferendosi al caso Camarda-, io parlo solo del presente, solo con quello si costruisce il futuro del Milan”.