Psg, Luis Enrique: “Non pensiamo al Barcellona, c’è da vincere la Ligue 1”

“So chi giocherà domani contro il Clermont, non mi interessa chi giocherà contro il Barcellona. Dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo decidere chi far giocare anche il giorno prima. Ma oggi non voglio giocatori che pensino al Barcellona. Vogliamo vincere la Ligue 1 e non ci siamo ancora riusciti”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Luis Enrique, prima della sfida contro il Clermont e a pochi giorni dallo scontro con il “suo” Barcellona in Champions League. E sulla stagione fin qui: “E’ come a scuola, bisogna aspettare i voti. Tutto sembra a posto, ma potrebbero esserci ancora problemi. Siamo dove vogliamo essere, non c’è motivo per non essere ottimisti, ma dobbiamo essere realistici, la stagione entra nel vivo adesso”.