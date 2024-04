Atletica, La Torre: “Europei a Roma occasione irripetibile, poi testa alle Olimpiadi”

Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica Antonio La Torre ha parlato al Milano Running Festival, in vista dei prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 24: “È un anno complicato, ci siamo appena messi alle spalle i Mondiali indoor di Glasgow e ora andremo a cercare le qualificazioni olimpiche nella marcia e nella staffetta. Le previsioni ci danno 5 medaglie, di cui 2 d’oro ai Giochi. L’importante è presentarci preparati a questo appuntamento. Proveremo a fare del nostro meglio, poi vedremo“. La Torre ha poi proseguito: “Pensiamo a uno step per volta. Il 18 maggio torna in gara in Italia Marcell Jacobs allo Stadio dei Marmi, in vista degli Europei. Il calendario è così affollato che c’è da scaricare subito e poi ricaricare, ma avere un Europeo in casa è una occasione irripetibile. Poi subito dopo penseremo a Parigi“.

Parlando ancora del momento magico dell’atletica italiana, il dt ha spiegato: “C’è dietro un grande lavoro di squadra, l’errore sarebbe di personalizzare troppo. Io cerco di combattere la cultura degli alibi e proprio questo cambio di mentalità, unito alle vittorie di Tokyo, ha fatto dire a tutti di provarci“. Guardando poi anche alle giovani leve di questa nazionale, La Torre ha aggiunto: “I vari Furlani, Simonelli e Dosso non sono solo figli di Tokyo. Ma in generale ci sono tanti atleti, così come Larissa Iapichino o Filippo Tortu che sembra un veterano ma che ha solo 25 anni. Basta pensare che per la staffetta 4×100 ad esempio abbiamo forse 9-10 candidati per i 4 posti. Insomma c’è un ricambio che mi porta a dire che senza sederci troppo possiamo anche già pensare a Los Angeles. Andremo a Roma e a Parigi con una grande squadra“.