Milan, piccoli azionisti scrivono a Scaroni: “Americani digiuni di calcio, serve membro milanese in Cda”

“Il Milan viene e verrà sempre prima di tutto e tutti. Purtroppo l’ennesimo schiaffo ai piccoli azionisti ci obbliga ad aprire oggi un dialogo, che speriamo possa essere il più sereno e proficuo possibile”. E’ quanto si legge in una lettere dell’Associazione piccoli azionisti al presidente del Milan Paolo Scaroni, a proposito della prossima assemblea degli azionisti del club rossonero. Nella lettere l’Apa annuncia poi l’intenzione di candidare “al Consiglio di Amministrazione di A.C. Milan S.p.A. di un proprio rappresentante: un nome che unisce milanesità, tifo, competenza, passione e storia. Il nostro candidato è l’Avvocato Alessandro Dubini, partner dello studio legale internazionale Dentons nonché Presidente del Progetto Itaca Milano”. “Siamo certi che anche l’azionista di maggioranza converrà sull’opportunità di avere in Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante della città e del tifo meneghino insieme a tutti i consiglieri d amministrazione americani che immaginiamo competenti in ambito sportivo ma digiuni di calcio e di Milan ma soprattutto distanti da Milano”, conclude.