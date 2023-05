Alessandria-San Donato in tv: data, orario e diretta streaming ritorno playout Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Alessandria-San Donato, match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte ad aggrapparsi con le unghie e con i denti al posto in Lega Pro, ma qualcuno dovrà pur retrocedere, e una di queste due squadre, il prossimo anno, giocherà in Serie D. L’andata si è chiusa col risultato di 1-2 per l’Alessandria. Il ritorno andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 17:30; diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn e su Sky Sport, con anche lo streaming di SkyGo.