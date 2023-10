Milan, piccoli azionisti disertano l’assemblea: “Manca dialogo con società e azionisti di maggioranza”

Apa Milan, l’associazione dei Piccoli Azionisti del Milan, annuncia che non sarà presente all’assemblea degli azionisti che si terrà in data odierna unicamente in via telematica. Lo scrive l’associazione in una nota. “Apa Milan, dopo anni di tentativi infruttuosi, lamenta la completa assenza di dialogo dei vertici della società e degli azionisti di maggioranza con gli azionisti di minoranza, soci che c’erano in passato e ci saranno anche in futuro, e che sono quindi la vera heritage dell’Ac Milan. Anche l’unica occasione di confronto in presenza, l’assemblea annuale degli azionisti, è stato derubricato a una video call, a conferma della completa distanza della proprietà con i propri stakeholder”.