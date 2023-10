Inter-Salisburgo, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter, dopo un avvio di stagione molto buono caratterizzato da quattro punti conquistati in Champions, vuole portare a casa l’intera posta in palio anche contro il Salisburgo, nel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2022/2023. Il club meneghino si trova di fronte alla squadra austriaca, fanalino di coda del proprio raggruppamento. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di lunedì 23 ottobre alle ore 14:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

