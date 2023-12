Milan-Monza, Pioli: “Dobbiamo fare la corsa su noi stessi”

“Dobbiamo lavorare su noi stessi ed è su noi stessi che dobbiamo fare la corsa. Dobbiamo alzare il livello e dare continuità, era una partita impegnativa. Venivamo da una partita in cui avevamo speso tanto, ma i ragazzi hanno interpretato la gara bene. I tanti giovani vanno applauditi, ma questo è un lavoro che arriva da lontano”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria per 3-0 sul Monza a San Siro. “Viviamo grandissime emozioni, a volte sono negative come in Champions o positive come oggi con il gol di un ragazzo come Simic. Siamo felici per lui. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita”, spiega l’allenatore rossonero a Sky, prima di soffermarsi sulla disposizione tattica proposta contro i biancorossi: “L’idea era di tutelare Kjaer e Florenzi. Per il modo di attaccare del Monza con cinque giocatori, con la difesa a quattro, avremmo dovuto lavorare molto. Abbiamo voluto difendere in maniera più compatta”. La nota stonata riguarda i due infortuni: “Pobega sembra avere un problema all’anca. Per Okafor forse un crampo da fatica. Speriamo non sia niente di serio”. Reijnders crede allo Scudetto, Pioli è più cauto: “I miei giocatori fanno bene a credere alle proprie qualità. Il nostro prossimo obiettivo è solo la Salernitana”.