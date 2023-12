Basket, Kareem Abdul Jabbar cade a un concerto e si rompe l’anca: dovrà essere operato

Intervento chirurgico per la leggenda del basket Nba e dei Lakers Kareem Abdul-Jabbar (76 anni), che dovrà operarsi all’anca dopo essere caduto durante un concerto a Los Angeles. “La scorsa notte, mentre era ad un concerto, Kareem è caduto accidentalmente e si è rotto l’anca”, ha detto la sua socia in affari e portavoce Deborah Morales Morales. “Siamo tutti profondamente riconoscenti per tutto il sostegno dato a Kareem, in particolare da parte dei vigili del fuoco di Los Angeles che hanno assistito Kareem sul posto e dello straordinario team medico e dei medici dell’ospedale Ucla che si stanno prendendo grande cura di Kareem ora”, ha aggiunto Morales.